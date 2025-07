Docenti precari | presto una riforma urgente per la stabilizzazione

Il precariato scolastico rappresenta un'emergenza sociale che non può più essere ignorata, coinvolgendo oltre 230.000 insegnanti in attesa di stabilità. Il sistema di reclutamento fallisce nel garantire continuità e qualità all’istruzione, mentre l’Unione Europea punta il dito sull’Italia. È arrivato il momento di agire con urgenza e determinazione: una riforma strutturale e definitiva per la stabilizzazione dei docenti precari. Solo così si costruisce il futuro della scuola italiana.

Di seguito il comunicato stampa del Comitato Precari Uniti per la Scuola. Il precariato scolastico è un’emergenza sociale con oltre 230.000 contratti a termine. Il sistema di reclutamento è palesemente inefficace e l’Unione Europea rimanda all’Italia la responsabilità di agire. È ora di un appello congiunto per una soluzione strutturale e definitiva. Stabilizzazione dei docenti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

