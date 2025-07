Morto sulla pista a Orio al Serio il segretario Cisl | Nessuno presidiava gli arrivi oggi è pieno di controlli

Una tragedia scuote l’aeroporto di Orio al Serio, dove il segretario Cisl, Andrea Russo, ha perso la vita in un incidente sulla pista. La mancanza di presidi nelle ore precedenti, come sottolineato da Pasquale Salvatore, solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla vigilanza. La domanda rimane: quanto siano realmente tutelati i lavoratori e i visitatori in questi ambienti ad alto rischio? Continua a leggere per scoprire i dettagli e le implicazioni di questa drammatica vicenda.

Dopo la morte di Andrea Russo, risucchiato dal motore di un aereo sulla pista di atterraggio di Orio al Serio, Pasquale Salvatore, Segretario generale della Fit Cisl Bergamo, ha parlato di sicurezza a Fanpage.it: "Se ieri è successo quello che è successo è anche perché non c'era nessuno a presidiare l'area degli arrivi. Oggi, guarda caso, l'area era presidiata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pista - orio - serio - segretario

Esercitazione di emergenza in pista a Orio: simulata la collisione tra un aereo con 112 passeggeri e un mezzo di piazzale - Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, l’aeroporto di Orio al Serio ha svolto l’esercitazione “Orobica 2025”, simulando una collisione tra un aereo da 112 passeggeri e un mezzo a terra.

Bergamo, chiuso l’aeroporto di Orio al Serio: è morta una persona sulla pista di rullaggio. A quanto pare non sarebbe ne un viaggiatore e ne un... Vai su Facebook

Morto sulla pista a Orio al Serio, il segretario Cisl: Nessuno presidiava gli arrivi, oggi è pieno di controlli; Andrea Russo risucchiato dall'aereo a Orio al Serio, come ha fatto ad arrivare in pista: allarme sicurezza; Orio al Serio, l'allarme dei sindacati dopo la morte di Andrea Russo: «Tragedia sfiorata già 2 mesi fa, troppo facile raggiungere la pista dell'aeroporto.

Morto sulla pista a Orio al Serio, il segretario Cisl: “Nessuno presidiava gli arrivi, oggi è pieno di controlli” - Dopo la morte di Andrea Russo, risucchiato dal motore di un aereo sulla pista di atterraggio di Orio al Serio, Pasquale Salvatore, Segretario generale ... Come scrive fanpage.it

Andrea Russo risucchiato dall'aereo a Orio al Serio, come ha fatto ad arrivare in pista: allarme sicurezza - Andrea Russo è stato risucchiato dall'aereo a Orio al Serio, ma come ha fatto ad arrivare fino in pista all'aeroporto? Scrive virgilio.it