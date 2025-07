Uomo accoltellato per rapina a Milano | grave in ospedale

Un episodio di violenza scuote Milano: un uomo di 32 anni è finito in ospedale, gravemente ferito durante una tentata rapina in viale Fulvio Testi. Mentre attendeva il tram con il fratello, è stato colpito con un coltello da uno dei tre aggressori, dopo aver tentato di reagire. La polizia sta indagando per far luce su questa vicenda che ha scosso la città e riportato l'attenzione sulla sicurezza urbana.

E' in prognosi riservata, dopo un delicato intervento chirurgico, l'uomo di 32 anni che è stato colpito con una coltellata alla schiena la notte scorsa, mentre con suo fratello di 37 anni stava aspettando il tram della linea 31 in viale Fulvio Testi a Milano. Uno dei tre aggressori ha tagliato la tracolla di un borsello e, a un tentativo di reazione, sempre lo stesso ha dato una coltellata alla schiena al 32enne. Sono stati i poliziotti i primi a soccorrerlo e a chiamare il personale del 118 che ha portato il ferito all'ospedale San Gerardo di Monza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Uomo accoltellato per rapina a Milano: grave in ospedale

