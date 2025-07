Lucumi Inter sta per scadere la clausola rescissoria! I nerazzurri fanno un sondaggio ma il Bologna attende

L'ultima ora dell'affare Lucumi è arrivata: con la clausola rescissoria in scadenza domani, il Bologna attende e sonda il mercato, mentre l'Inter si muove per approfittarne. La situazione rimane aperta, tra interesse di grandi club e strategie di attesa. Riuscirà il difensore colombiano a cambiare maglia prima che scada il tempo? Resta da vedere come evolverà questa partita di mercato.

Lucumi Inter, va verso la scadere la clausola rescissoria! I nerazzurri fanno un sondaggio, ma il Bologna attende. Jhon Lucumi, difensore colombiano del Bologna, si avvicina al termine della sua clausola rescissoria da 28 milioni di euro, che scadrà domani, 10 luglio. Fino a oggi, nessun club si è avvicinato a questa cifra, ma la situazione resta dinamica. Il Resto del Carlino riporta che diversi club, tra cui Galatasaray, Roma, Juventus e Aston Villa, sono interessati al giocatore e potrebbero approfittare della scadenza della clausola. In particolare, anche l’ Inter ha fatto un sondaggio per il difensore, ma finora non ci sono stati passi concreti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lucumi Inter, sta per scadere la clausola rescissoria! I nerazzurri fanno un sondaggio, ma il Bologna attende

