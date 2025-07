Cara | La musica è il mio rifugio e la mia rivoluzione Con Fedez esperienza bellissima

Cara, al secolo Anna Cacopardo, è una cantautrice italiana che sa unire profondità e autenticità in ogni sua creazione. Il suo ultimo singolo, "Il mio compleanno", uscito ad aprile, è un viaggio emozionale tra ricordi e parole mai dette, capace di toccare il cuore di chi ascolta. Con una produzione curata da Emiliano Bassi, questa ballata si presenta come un’occasione unica per immergersi in un mondo di emozioni sincere e intense.

Cara, al secolo Anna Cacopardo, è una delle cantautrici italiane più poliedriche e interessanti. Lo scorso aprile è uscito il suo ultimo singolo, Il mio compleanno (RayDadaEMI Music), un pezzo profondamente intimo e autentico. Questo brano, prodotto da Emiliano Bassi, è un viaggio emotivo tra ricordi, strade notturne e parole mai dette, in cui Cara trasforma l'incapacità di dire addio in una ballata intima e visiva, fatta di immagini quotidiane e sentimenti sospesi. A noi Cara ha raccontato come è nato Il mio compleanno, dei suoi progetti, della collaborazione con Fedez e Shablo e del significato profondo del suo nome d'arte.

