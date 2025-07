Dalla ragione alla vitalità: riscoprire il potere del corpo. Meno razionalità, più emozioni e sensazioni autentiche, perché il nostro corpo non è solo una macchina sotto il controllo della mente, ma un sistema intelligente diffuso. I neuroni, nati nell’utero, sono ovunque, connessi e pronti a rispondere alle stimolazioni esterne. Questa rete forma un’intelligenza corporea che ci guida verso una vita più autentica e consapevole.

