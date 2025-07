Nuovo sciopero regionale dei treni in arrivo a luglio | viaggi a rischio per 23 ore

Preparatevi a possibili disagi, perché un nuovo sciopero regionale dei treni è in arrivo a luglio, con 23 ore di stop previste. Dopo l'ultimo sciopero nazionale del 7-8 giugno, questa protesta, inizialmente programmata per il 15 giugno, è stata spostata al 20 luglio. Trenitalia e i pendolari dovranno fare i conti con possibili ritardi e cancellazioni: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Dopo quello nazionale in programma tra lunedì 7 e martedì 8, un nuovo sciopero regionale dei treni è in arrivo a luglio. L'agitazione, inizialmente in programma nella giornata di domenica 15 giugno è stata spostata al 20 luglio. Lo sciopero, che potrebbe coinvolgere i dipendenti di Trenitalia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Poste in sciopero il 3 luglio per i salari - Il 3 luglio, i lavoratori di Poste Italiane incroceranno le braccia in uno sciopero nazionale indetto da Uil e Cgil.

#News | #Treni | Aggiornamento #Sciopero | #Trenord Nell'ambito dello Sciopero nazionale, in corso, dalle ore 21:00 del 7 alle 18:00 dell'8 luglio, saranno possibili ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di T

Sciopero dei treni, da questa sera a domani rischio cancellazioni e ritardi; Sciopero dei trasporti, da domani a rischio le corse dei treni per 21 ore; Confermato il primo sciopero dei treni in arrivo a luglio: 21 ore di stop.

Sciopero dei treni il 7 e 8 luglio: orari garantiti Trenitalia, Italo e motivazioni dello stop - Lo sciopero dei treni del 7 e 8 luglio 2025 coinvolgerà regionali, Frecce e Intercity di Trenitalia e convogli Italo, Tper e Trenord che subiranno cancellazioni ... fanpage.it scrive

Sciopero treni 7-8 luglio: orari, fasce e corse garantite da Trenitalia e Italo. Possibili cancellazioni di Frecce, Intercity e Regionali - A partire dalle ore 21 di lunedì 7 luglio e fino alle ore 18 di martedì 8 luglio 2025 è stato proclamato uno sciopero nazionale ... Segnala msn.com