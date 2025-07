Ogni giorno vengono smistati 100 chili di posta per papa Leone

Roma, si distingue come il cuore pulsante di questa operazione, un ponte tra oltrepassato e presente. Ogni giorno, migliaia di messaggi esprimono affetto, speranza e fede, dimostrando quanto le parole possano unire cuori distanti. In questo continuo flusso di emozioni, Poste Italiane assicura che ogni lettera arrivi con cura e puntualità , portando un pezzo di mondo direttamente a Papa Leone XIV.

Cartoline, lettere, biglietti d’auguri. Ma anche semplici fogli scritti a mano, spesso poche righe, cariche di emozione. È un flusso quotidiano e ininterrotto quello che giunge da ogni parte del mondo al nuovo Papa Leone XIV, eletto l’8 maggio scorso. Il centro di smistamento di Poste Italiane a. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: papa - ogni - leone - giorno

Papa: impegnerò ogni mio sforzo perché la pace si diffonda nel mondo - Nel cuore del Vaticano, il Papa si impegna con fervore per la diffusione della pace nel mondo. In un appassionato appello, sottolinea l'importanza di favorire il dialogo tra i nemici e restituire dignità ai popoli, affermando che la Santa Sede è pronta a svolgere un ruolo attivo in questa fondamentale missione umanitaria.

Al Centro di smistamento di Poste Italiane a Roma Fiumicino ogni giorno arrivano migliaia di lettere indirizzate a Papa Leone XIV, testimonianza del... Vai su Facebook

Ogni giorno vengono smistati 100 chili di posta per papa Leone; Il vescovo Mario sulla pace: Non basta invocarla nelle piazze, va costruita ogni giorno. L'incontro con papa Leone XIV; Da Ucraina e Caraibi fino alla Papua Nuova Guinea, i nuovi sacerdoti ordinati dal Papa.

Poste: un fiume di lettere dal mondo per Papa Leone XIV - È un flusso quotidiano e ininterrotto quello che giunge da ogni parte del mond ... Si legge su ansa.it

La lettera di Papa Leone sui bambini: “Hanno il diritto a una pace autentica” - Papa Leone ha rilasciato alcune dichiarazioni sui bambini, in risposta a una lettrice della rivista "Piazza San Pietro" sul futuro dei più piccoli nel caso in cui scoppiasse una guerra mondiale. Lo riporta ildigitale.it