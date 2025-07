I supereroi arrivano sul Lago Maggiore | a Lesa spettacolo itinerante con Lakescapes

Preparati a vivere un'esperienza unica sul Lago Maggiore! I supereroi più amati, Batman, Wonder Woman e Superman, sbarcano a Lesa per una serata indimenticabile di teatro itinerante firmata Accademia dei Folli. Sabato 12 luglio alle 21, il borgo di Solcio si trasforma nel palcoscenico di "Una notte da supereroi", quarto appuntamento di Lakescapes: un modo magico per scoprire il lago sotto una luce del tutto nuova, tra avventure e emozioni.

Batman, Wonder Woman e Superman sbarcano sul Lago Maggiore per una serata di teatro itinerante firmata Accademia dei Folli. Sabato 12 luglio alle 21 nel borgo di Solcio (Lesa) è di scena "Una notte da supereroi", quarto appuntamento stagionale di Lakescapes, rassegna di teatro diffuso del Lago. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: lago - supereroi - maggiore - lesa

UNA NOTTE DA SUPEREROI Spettacolo teatrale itinerante nel borgo di Solcio (Lesa) – Lago Maggiore | Sabato 12 luglio Ma dove sono finiti i supereroi? Niente grattacieli, niente mostri intergalattici: stavolta Batman, Wonder Woman, Superman e Vai su Facebook

Picasso, Modigliani e gli altri tesori: sul Lago Maggiore il museo (illegale) dei miliardari morti - Nel Novarese le 300 opere d’arte trovate nella faraonica villa di Lesa, con vista sul Lago Maggiore, dell'eccentrico miliardario tedesco Gunther Kiss ... Riporta msn.com

In una villa sul lago Maggiore opere d'arte trafugate in Italia: restituite alla Spagna - Le opere sequestrate sono state custodite ai Musei Reali di Torino: ora deciderà lo Stato spagnolo la destinazione ... Come scrive lastampa.it