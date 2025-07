Potenziata la raccolta della plastica al policlinico G Rodolico – San Marco

Il Policlinico G. Rodolico – San Marco dà un passo avanti decisivo nella tutela del nostro pianeta. Grazie all’installazione di due ecocompattatori di ultima generazione, l’azienda ospedaliera universitaria potenzia la raccolta e il riciclo della plastica, sottolineando il proprio impegno concreto per un futuro più sostenibile. Questa iniziativa dimostra come anche le strutture sanitarie possano fare la differenza nella battaglia contro l’inquinamento ambientale.

L’azienda ospedaliero universitaria policlinico “G. Rodolico – San Marco” rafforza il proprio impegno a favore della salvaguardia ambientale con due ecocompattatori di ultima generazione per la raccolta e il riciclo della plastica, operativi da pochi giorni in entrambi i presidi, il policlinico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

