Dopo le numerose polemiche Sabrina Carpenter svela una copertina alternativa del nuovo album

Dopo le numerose polemiche, Sabrina Carpenter sorprende i fan con una copertina alternativa del suo nuovo album, "Man’s Best Friend". Questa versione esclusiva, disponibile solo per un periodo limitato in edizione vinile, promette di mettere tutti d’accordo e di riscrivere le regole dell’arte visiva. La popstar dimostra ancora una volta di saper catturare l’attenzione, lasciando il pubblico incuriosito e desideroso di scoprire cosa si cela dietro questa scelta audace.

A seguito delle varie posizioni sulla scelta dell’artwork di Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter ha svelato una copertina alternativa del nuovo album, per un vinile esclusivo disponibile solo per un periodo limitato. La popstar aveva svelato la copertina principale, che la ritrae a quattro zampe mentre un uomo la tiene ferma afferrandole un ciuffo di capelli. L’immagine sensuale ha immediatamente diviso il pubblico online, con alcuni critici l’hanno ritenuta offensiva, regressiva o antifemminista, mentre i fan hanno definito lo scatto “incoraggiante”. Al tempo stesso, molti altri hanno difeso l’artwork di Man’s Best Friend come un’altra estensione del marchio consolidato di positività sessuale della cantante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dopo le numerose polemiche, Sabrina Carpenter svela una copertina alternativa del nuovo album

In questa notizia si parla di: copertina - sabrina - carpenter - alternativa

Sabrina Carpenter ha rilasciato una nuova copertina di “Man’s Best Friend” «approvata da Dio» - Sabrina Carpenter, artista poliedrica e dall’irresistibile autoironia, torna a stupire i fan con una nuova copertina di "Man’s Best Friend", approvata addirittura da Dio! Dopo le recenti polemiche, la popstar ha deciso di sorprendere tutti presentando un artwork alternativo, mostrando il suo carattere spigliato e genuino.

Pop Music. Sabrina Carpenter ha rivelato una nuova copertina alternativa per l’album “Man’s Best Friend”, in uscita il 29 agosto in tutti i negozi di dischi e nei digital store. ? Vai su Facebook

Sabrina Carpenter svela la copertina alternativa di “Man’s Best Friend”; Come mai per Sabrina Carpenter la copertina alternativa di Man’s Best Friend è «approvata da Dio»?; Sabrina Carpenter Condivide La Copertina Alternativa Dell'Album “Man's Best Friend”.

Come mai per Sabrina Carpenter la copertina alternativa di Man’s Best Friend è «approvata da Dio»? - La descrizione ha tutta l’aria di essere una “frecciatina” ad alcune recenti critiche ... Segnala cosmopolitan.com

Sabrina Carpenter svela la copertina alternativa di “Man’s Best Friend” - Dopo le polemiche per la copertina del nuovo album "Man's Best Friend", Sabrina Carpenter condivide una nuova versione della cover ... billboard.it scrive