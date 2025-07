Franco Bragagna | Sono agli ultimi 195 metri della carriera Battocletti un fenomeno Avrei voluto raccontare la 4×10 a Lillehammer

Franco Bragagna, voce storica dell’atletica italiana, si avvicina agli ultimi 195 metri della sua straordinaria carriera, lasciando un’eredità indelebile nel mondo dello sport. Nell’ultima puntata di Run2u, ospite di eccezione sul canale YouTube di OA Sport, Bragagna si è raccontato a cuore aperto, rivivendo momenti indimenticabili e condividendo i segreti che lo hanno reso un'icona del giornalismo sportivo. La sua passione continua a ispirare atleti e appassionati, e il suo racconto ci invita a sc

L’ultima puntata di Run2u, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha visto come graditissimo ospite Franco Bragagna, giornalista e telecronista dell’atletica leggera, e non solo, sui canali della Rai. Una vera e propria istituzione del giornalismo sportivo, che si è raccontato a 360° nell’intervista concessa. Il primo punto all’ordine del giorno, la questione dei Giochi Olimpici, che hanno segnato la vita e la carriera di Franco Bragagn a. “ Abbiamo vissuto delle Olimpiadi di Parigi, per quanto riguarda l’atletica, belle. Il mio saluto? Era l’ultimo giorno del programma e ci tenevo a salutare nella maniera più degna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Franco Bragagna: “Sono agli ultimi 195 metri della carriera. Battocletti un fenomeno. Avrei voluto raccontare la 4×10 a Lillehammer”

