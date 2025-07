Amap sospeso il razionamento idrico per il Festino di Santa Rosalia

L’Amap, la realtà che sorride nel cuore di Palermo, ha annunciato con gioia la sospensione del razionamento idrico durante il Festino di Santa Rosalia, nei giorni 14 e 15 luglio. Un gesto che permette alla città di vivere questa festività senza preoccupazioni, riscoprendo l’importanza dell’acqua come bene prezioso e condiviso. Il servizio tornerà regolare il 16 luglio, riprendendo così il suo corso naturale per tutti i palermitani.

L'Amap, la società partecipata del Comune che gestisce il servizio idrico in città, sospenderà il razionamento dell'acqua a Palermo nei giorni del 14 e 15 luglio, in occasione delle celebrazioni del Festino di Santa Rosalia. "Il razionamento riprenderà regolarmente il 16 luglio secondo la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: razionamento - amap - idrico - festino

Razionamento idrico anche il 2 giugno: "Borgate balneari in sofferenza, da Amap scelta irresponsabile" - Il razionamento idrico prosegue anche il 2 giugno, giorno di festa e di afflusso turistico nelle borgate balneari come Mondello e Partanna.

Amap, sospeso il razionamento per il Festino; Amap, sospeso il razionamento idrico per il Festino di Santa Rosalia; [Comune Palermo] Amap, sospeso il razionamento per il Festino.

Palermo, Amap sospende il razionamento idrico per il 14 e 15 luglio - PALERMO – “L’Amap sospenderà il razionamento idrico a Palermo nei giorni 14 e 15 luglio in occasione delle celebrazioni del Festino di Santa Rosalia”. Da livesicilia.it

Scatta razionamento idrico a Palermo - Notizie - Ansa.it - "Ciò al fine di contrastare gli effetti della grave emergenza idrica che sta interessando tutto il territorio siciliano. Scrive ansa.it