John Cena rivela l’origine del suo ‘You can’t see me’

John Cena svela finalmente l’origine del suo celebre gesto “You Can’t See Me”, nato da una sfida tra fratelli e diventato un’icona mondiale. Durante il segmento “Do You Even Know Me?” con Idris Elba, il campione della WWE ha condiviso il retroscena che lo ha portato a creare questa mossa indimenticabile. Un dettaglio che aggiunge ancora più fascino alla leggenda di Cena e al suo stile unico. La storia vi sorprenderà fino all’ultimo dettaglio.

Il celebre gesto “You Can’t See Me” di John Cena è diventato uno dei tormentoni più famosi nella storia del wrestling — e tutto è iniziato per una scommessa con suo fratello minore. In un momento divertente durante il segmento Do You Even Know Me? insieme a Idris Elba, Cena ha finalmente rivelato la verità su come ha avuto origine il suo iconico movimento con la mano. Dopo che Elba ha ipotizzato che il wrestler lo avesse creato perché “pensava di essere invisibile”, l’attuale WWE Undisputed Champion lo ha corretto raccontando la storia reale. “È stata una scommessa nata da mio fratello minore. Mi ha detto: ‘Non avrai il coraggio di farlo in TV. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - John Cena rivela l’origine del suo ‘You can’t see me’

