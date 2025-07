Caso Almasri le opposizioni all’attacco | Nordio ha mentito si dimetta Meloni è la regista venga in Aula

Le recenti rivelazioni sul caso Almasri – il generale libico coinvolto in accuse di crimini di guerra, poi rilasciato e rimpatriato con volo di Stato – scuotono il panorama politico. Le opposizioni chiedono spiegazioni e si battono per la trasparenza, difendendo i principi di responsabilità e correttezza. È ora di fare chiarezza: le accuse sono gravi, e la politica italiana non può permettersi di nascondere verità scomode.

Le nuove rivelazione sul caso Almasri – il generale libico arrestato perché accusato di crimini di guerra e poi rilasciato e riportato in Libia con tanto di volo di Stato – scatenano le opposizioni che chiedono le dimissioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e l ‘informativa in Aula della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “È certificato che Nordio è venuto in Aula e ha mentito “, dichiara Roberto Giachetti di Italia Viva. “Non può rimanere nel proprio ruolo un secondo di più”, aggiunge la responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani. “Venga Giorgia Meloni” in Aula, che è “la regista di questo film horror”, “siamo al depistaggio di Stato “, aggiunge Chiara Appendino del Movimento 5 stelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, le opposizioni all’attacco: “Nordio ha mentito, si dimetta”. “Meloni è la regista, venga in Aula”

