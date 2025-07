Lavori sulla strada provinciale 30 a Comignago | traffico interrotto per un mese e mezzo

A Comignago, un tratto della SP30 chiuderà al traffico per un mese e mezzo, dal 14 luglio al 29 agosto. La Provincia di Novara ha annunciato questa importante interruzione, necessaria per lavori di messa in sicurezza della strada. Un inconveniente temporaneo che garantirà strade più sicure e efficienti in futuro. Restate aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti durante questa fase di intervento.

Chiude per un mese e mezzo un tratto della strada provinciale 30 a Comignago. A darne notizia è la Provincia di Novara, che segnala che dal 14 luglio al 29 agosto la strada sarà chiusa al traffico dal km 0+000 al km 0+375 per consentire l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza della via. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: strada - lavori - provinciale - comignago

L'ecomostro di via Tiro a Segno verrà recintato, pronti a partire i lavori: un tratto di strada sarà chiuso - L’ecomostro di via Tiro a Segno sta per essere recintato e i lavori prenderanno il via a breve. Nonostante un ritardo di quasi un mese rispetto ai piani iniziali, domani inizierà la recinzione dell'edificio, preludio all'abbattimento e alla riqualificazione della zona.

Lavori sulla strada provinciale 30 a Comignago: traffico interrotto per un mese e mezzo; Chiusa la strada tra Oleggio Castello e Gattico.

Provinciale 306, i lavori nei punti più critici - Con un sopralluogo da parte di amministratori e tecnici è stato fatto il punto sui lavori in corso nelle tre strade provinciali che intersecano il territorio del comune di Casola Valsenio, colpite da ... Lo riporta msn.com

Lavori sulle strade provinciali. Cantieri dopo l’alluvione: ecco dove - Da Gabicce a Mercatino Conca, un lungo elenco di interventi in programma. msn.com scrive