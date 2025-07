Val di Sangro produzione ortofrutticola a rischio | Coldiretti chiede un intervento immediato

L’allarme scuote le campagne abruzzesi: la Val di Sangro, cuore dell’ortofrutticola locale, rischia di perdere una parte fondamentale della sua produzione a causa della grave carenza d’acqua. Coldiretti Chieti ha già chiesto un intervento immediato al Consorzio di bonifica sud, sottolineando l’urgenza di preservare il nostro patrimonio agricolo. La situazione richiede azioni rapide per proteggere il futuro dell’agricoltura abruzzese e garantire la continuità delle produzioni.

