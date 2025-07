Pier Silvio Berlusconi non esclude la discesa in campo | Forza Italia? Servono forze nuove

Pier Silvio Berlusconi, con uno sguardo rivolto al futuro, non esclude una possibile discesa in campo e sottolinea l’esigenza di rinnovamento all’interno di Forza Italia. «La politica? È un settore che richiede energie nuove e idee fresche per affrontare le sfide di domani», ha dichiarato, lasciando aperta la porta a un ruolo attivo nel panorama politico italiano.

«Il problema di Forza Italia è che sono anziani, non dico anagraficamente. Sono anziani per mentalità. Ci vorrebbe una iniezione di forze nuove ». Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi a margine della presentazione dei palinsesti Mediaset riferendosi al partito fondato dal padre Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset non esclude, secondo quanto riferisce Salvatore Merlo su Il Foglio una “discesa in campo”. « La politica? Non la escludo, come non escludo tante cose nella vita. Ho 56 anni. Mio padre ci è entrato a 58», ha dichiarato. Per poi aggiungere: «È una brutta bestia, la politica. 🔗 Leggi su Open.online

