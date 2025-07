Carola Rackete si dimette da europarlamentare | Ecco il motivo della mia scelta

Carola Rackete si dimette da europarlamentare: ecco il motivo della mia scelta. La nota capitana della Sea Watch, simbolo di impegno e coraggio, ha deciso di lasciare il Parlamento europeo per dedicarsi a un rinnovamento interno di Die Linke, ritenendo che il suo percorso sia ormai in fase avanzata e positivo. Con queste parole la "capitana" della Sea Watch ha...

Carola Rackete, eurodeputata di Die Linke, ha annunciato le sue dimissioni dal Parlamento europeo, come comunicato dal gruppo The Left. Nota per il suo passato da capitana della Sea Watch e per il confronto giudiziario con l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, Rackete ha dichiarato che la sua candidatura mirava a rinnovare Die Linke, un processo che considera in corso "e con successo". Con queste parole la "capitana" della Sea Watch ha spiegato la sua scelta: "La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke, un processo che sta procedendo con successo - afferma Rackete in una dichiarazione -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carola Rackete si dimette da europarlamentare: "Ecco il motivo della mia scelta"

