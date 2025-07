Giovani in fuga l’affondo di Catanzaro | La Sicilia che emigra non entra nei comunicati propagandistici del governo Schifani

Mentre i numeri dell’Inps rivelano un aumento preoccupante della fuga dei giovani siciliani verso l’estero, il governo Schifani preferisce ignorare questa realtà scomoda, concentrandosi sulla retorica della crescita regionale. Un dato che mette in discussione le promesse di sviluppo e solleva interrogativi sulla reale situazione dell’isola. Il silenzio ufficiale su questa emigrazione è un segnale di allarme che non possiamo più permetterci di ignorare.

"L'Inps certifica un aumento delle migrazioni verso l'estero dei giovani siciliani e il governo Schifani con la solita propaganda ignora il dato parlando di una conferma della 'crescita regionale'". Sono le parole di Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all'Ars, commentando la relazione esposta.

