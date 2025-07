Soleil Sorge ritorna in tv dopo la morte della mamma | la battuta sui rolex di Ilary Blasi e Francesco Totti

Soleil Sorge fa il suo ritorno in TV, portando con sé emozioni profonde dopo la perdita della madre. Tra ricordi e sfide personali, l’influencer si confronta anche con il gossip, commentando la battuta di Ilary Blasi e Francesco Totti sugli iconici Rolex. Un momento di sincerità e leggerezza che cattura l’attenzione del pubblico. Scopri di più su questa intervista ricca di sorprese e riflessioni.

Soleil sorge in lutto per la morte della mamma wendy - il dolore personale e l’umanità di una donna nota al grande pubblico. La perdita di Wendy, madre di Soleil Sorge, scuote non solo la sua vita privata ma anche il cuore dei suoi fan, che si stringono in un abbraccio virtuale nel rispetto di questo momento di lutto.

