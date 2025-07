Allegri in missione-Leao e sembra tornato Pioli Il sogno | fargli segnare 20 gol

Il Milan riparte con entusiasmo, tra allegria in missione Leao e il ritorno di Pioli al sogno di far segnare 20 gol a Rafa. Max ha definito il portoghese "straordinario", dedicandogli più attenzione in allenamento come ai vecchi tempi. Dopo un anno complicato con Fonseca e Conceiçao, si profila un nuovo, promettente capitolo: i tempi delle panchine punitive sembrano ormai alle spalle, pronta a riscrivere il futuro rossonero.

Max ha definito Rafa "straordinario" e in allenamento gli ha parlato più volte. Come faceva l'ex tecnico. Previsione: dopo l'anno difficile con Fonseca e Conceiçao, sono finiti i tempi delle panchine punitive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri in missione-Leao... e sembra tornato Pioli. Il sogno: fargli segnare 20 gol

In questa notizia si parla di: allegri - missione - leao - sembra

Milan, la prima missione di Allegri: rivitalizzare il bomber Giménez - Il primo incarico di Allegri al Milan sarà rivitalizzare Santiago Giménez, il talentuoso attaccante trapiantato in rossonero.

ALLEGRI IN MISSIONE LEAO ( di @antonello__gioia) Ogni volta in cui ha potuto, #Allegri si é avvicinato a parlare con #Leao: non solo gli “apriti apriti” durante la partitella di possesso, ma anche colloqui ravvicinati, spiegazione di dettagli sulla postura, s Vai su Facebook

Allegri in missione-Leao... e sembra tornato Pioli. Il sogno: fargli segnare 20 gol; Al via oggi l’Allegri bis: le 5 missioni per far tornare grande il Milan; Come vedere il Mondiale per Club gratuitamente su DAZN.

Allegri ha già riacceso il Milan . Leao il leader, ora serve il bomber - Si separano le strade di due grandi amici e compagni di tante battaglie, nell’asse mancina i ... Riporta ilgiorno.it

Allegri sa come prendere Leao: anche il tecnico da giocatore cedeva alla pigrizia (CorSera) - Il neo tecnico del Milan Max Allegri è stato chiaro con Rafa Leao: vuole che resti per metterlo al centro del progetto di rilancio. Scrive ilnapolista.it