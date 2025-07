Xhaka Juve lo svizzero è un’opportunità da cogliere! Il centrocampista può arrivare in bianconero per quella modica cifra! La trattativa è in corso | tutti i dettagli

La Juventus punta su Granit Xhaka come rinforzo low cost e di grande esperienza per il centrocampo, un’opportunità da non perdere. Con una trattativa ormai in fase avanzata, il suo arrivo potrebbe rappresentare un tassello importante nel rafforzamento della rosa bianconera. Scopriamo tutti i dettagli di questa interessante operazione che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia bianconera.

Xhaka Juve, il centrocampista è il rinforzo low cost e di esperienza che i bianconeri cercano: ecco quanto costa. La Juventus continua a esplorare il mercato per rinforzare la propria rosa, soprattutto a centrocampo. Uno degli obiettivi recenti arriva dal Bayer Leverkusen e porta il nome di Granit Xhaka. Secondo quanto asserito da Giovanni Albanese sul proprio canale YouTube, il centrocampista svizzero è diventato un'opzione concreta per la Juventus, dopo essere stato accostato anche al Milan nelle scorse settimane. Xhaka, che ha giocato un ruolo importante nel centrocampo del Bayer Leverkusen, rappresenta un' opportunità interessante per la Juventus, soprattutto in un momento in cui il club bianconero è alla ricerca di giocatori esperti ma a un prezzo contenuto.

