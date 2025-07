Come sta Sinner? Oggi il test decisivo con chi si allena e perché

come sta il suo stato di forma e se ha superato le preoccupazioni legate all’infortunio. La tensione è palpabile, ma l’attesa cresce: perché questo allenamento rappresenta il vero banco di prova per la sua candidatura a grande protagonista di Wimbledon. Riuscirà Sinner a dimostrare di essere pronto per affrontare il match decisivo? Per scoprirlo, non resta che seguire gli sviluppi di questa giornata cruciale.

Jannik Sinner arriva ai giorni caldi di Wimbledon e tutti hanno in mente una sola domanda: come sta davvero il numero uno? Dopo voci e preoccupazioni per l’ infortunio al gomito, oggi è il giorno del test che può cambiare tutto. Sì, perché prima di scendere in campo contro Ben Shelton per i quarti, Sinner metterà alla prova il suo braccio in un allenamento chiave. L’appuntamento è alle 11.30 italiane ad Aorangi Park, dove Jannik si allenerà su erba e all’aperto. La curiosità è tanta: tutti aspettano di capire se la stella azzurra potrà affrontare al meglio il match di oggi pomeriggio (inizio intorno alle 15. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Come sta Sinner? Oggi il test decisivo, con chi si allena e perché

