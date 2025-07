Kostic Juve Mondiale per Club decisivo | si fa largo questa ipotesi per il futuro dell’esterno serbo! Tutti gli aggiornamenti

Filip Kostic sta lasciando il segno al Mondiale per Club, alimentando ipotesi sul suo possibile futuro a Torino. L’esterno serbo, protagonista durante la competizione, ha mostrato di essere pronto a rimanere con la Juventus, salvo offerte irresistibili. Dopo un’ottima annata in prestito al Fenerbahçe, il suo nome è al centro di numerose discussioni. Ma quali saranno i prossimi capitoli di questa avventura? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti più recenti.

sull’ex Fenerbahce. Filip Kosti?  ha impressionato durante il suo impegno al Mondiale per Club  e ha dato segnali di essere pronto a rimanere a Torino, a meno che non arrivino offerte irresistibili per lui. Dopo un’annata in prestito al Fenerbahçe, il futuro del serbo è stato al centro di discussioni, ma ora, con l’ultimo torneo mondiale come vetrina, sembra che Kosti? possa rimanere nella rosa della Juve  per la stagione a venire. Il suo impatto con il Fenerbahçe  non è stato dimenticato, ma la sua prestazione al Mondiale per Club  ha confermato che Kosti? ha ancora molto da offrire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic Juve, Mondiale per Club decisivo: si fa largo questa ipotesi per il futuro dell’esterno serbo! Tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: juve - mondiale - club - decisivo

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

La #Juve è fuori dal Mondiale per Club: decisivo il gol di Gonzalo #Garcia che porta il Real Madrid ai quarti di finale Vai su Facebook

Il Mondiale per Club potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro di Teun Koopmeiners L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come la competizione possa essere importante per il destino in bianconero del centrocampista olandese ? #Juve # Vai su X

Mondiale per club, Juventus battuta 1-0. Real Madrid ai quarti. Decisivo Garcia di testa; Perché oggi non si giocano partite del Mondiale per Club e quando iniziano gli ottavi con Inter e Juve; Real Madrid-Juventus 1-0, pagelle e tabellino: Gonzalo Garcia ancora decisivo, Kolo Muani si 'emoziona' davanti a Courtois.

Calciomercato Juve, la scelta su Conceicao e Kolo Muani. Nico Gonzalez via, Tudor ha un'arma in più - Il Mondiale per Club ha spazzato via ogni dubbio sulla funzionalità dei due bianconeri: ora il tecnico insiste ... Riporta tuttosport.com

Juve a un passo da Sancho: é la settimana decisiva - Il giocatore é finito fuori rosa al Manchester United: è pronto a sposare il progetto bianconero decurtandosi l'ingaggio ... Secondo msn.com