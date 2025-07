Calciomercato Juventus Xhaka obiettivo bianconero | piaceva al Milan

Il calciomercato si infiamma: la Juventus punta deciso su Granit Xhaka, ex obiettivo del Milan e grande protagonista in Europa. Con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo sotto la guida di Igor Tudor, i bianconeri sognano di portare a Torino un acquisto di qualità e esperienza. La sfida è aperta: riusciranno i piemontesi a strappare il sì del forte centrocampista svizzero? Solo il tempo svelerà il finale di questa intrigante trattativa.

