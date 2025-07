Screening gratuiti per mammella e colon retto | Open Day ad Avellino

Se vivi ad Avellino, non perdere l’opportunità di prendersi cura della tua salute: sabato 12 luglio si svolgerà un open day gratuito dedicato allo screening mammografico e del colon retto. Un'iniziativa promossa dall’ASL di Avellino e dalla Regione Campania nel quadro del Programma Nazionale E Quità in Salute, per offrire prevenzione accessibile a tutti. Approfittane e scopri come proteggere il tuo benessere, perché la prevenzione è il primo passo verso una vita più lunga e serena.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo open day ad Avellino per la prevenzione oncologica. Nell'ambito del Programma Nazionale E quità in salute ( PNES ) Area di intervento: "Maggiore copertura degli screening oncologici" l' ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, insieme al la Regione Campania, promuove un programma di "Azioni volte all'implementazione dei 3 screeni ng principali". Sabato 12 luglio p resso il Distretto di Avellino in via degli Imbimbo 1012 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà possibile sottoporsi a llo Screening della Mammella e del C olon retto. Le donne nella fascia di età 50-69 anni residenti in prov incia di Avellino, tramite prenotazione alla Centrale Screening oncologici (tel.

