“Abbiamo tanti successi, abbiamo la tragedia in Texas e lei ancora chiede di Jeffrey Epstein? Non posso credere che stia facendo una domanda su Epstein in un momento come questo, sembra una profanazione”. Lo ha detto Trump, prendendosela con un giornalista che aveva fatto una domanda sulla lista di Epstein, che conterrebbe i nomi dei vip che frequentavano la sua isola privata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Epstein, Trump se la prende con il giornalista: “Abbiamo la tragedia in Texas e lei chiede ancora di lui?”

Trump attacca Musk e minaccia stop ai contratti. Elon: «Donald è nei file di Epstein». E lancia su X un sondaggio per un nuovo partito - L'ex presidente Donald Trump torna a far parlare di sé, attaccando pubblicamente Elon Musk e minacciando di interrompere i contratti con l’imprenditore.

L’amministrazione Trump ha riconosciuto che non c’è poi molto da rivelare sul caso Epstein - Un rapporto governativo ha smentito alcuni complotti intorno al finanziere, in passato sostenuti anche dal presidente ... Come scrive ilpost.it