Antonella Clerici pronta per la nuova stagione in tv | In Rai mi danno per scontata

Antonella Clerici si prende una meritata pausa, ma il suo entusiasmo per la prossima stagione televisiva è già alle stelle. La conduttrice, simbolo di professionalità e passione, si prepara a un autentico tour de force che la vedrà protagonista su più fronti: da È sempre mezzogiorno a The Voice, fino a serate speciali di Jukebox. Un calendario ricco che promette emozioni e sorprese per i suoi fan.

Mentre si sta godendo il meritato relax dopo una stagione televisiva impegnativa ma piena di soddisfazioni, Antonella Clerici pensa già alla prossima, pronta a raccogliere nuove sfide. La conduttrice infatti nei prossimi mesi sarà occupata con un vero e proprio tour de force, su più fronti: la vedremo ogni giorno in onda alla guida di È sempre mezzogiorno, il venerdì sera con The Voice e poi con due serate speciali del programma Jukebox – La notte delle hit. In attesa di rivederla sul piccolo schermo, Antonella Clerici si è raccontata spendendo qualche parola anche sui suoi colleghi, primo fra tutti Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Antonella Clerici pronta per la nuova stagione in tv: “In Rai mi danno per scontata”

In questa notizia si parla di: antonella - clerici - pronta - stagione

Antonella Clerici senza filtri: tra addii, nuovi progetti e verità scomode - Antonella Clerici, regina indiscussa della televisione italiana, si apre senza filtri tra addii, nuovi progetti e verità scomode.

“Carlotta Mantovan torna in TV: sarà nel cast della nuova stagione di È Sempre Mezzogiorno!” La conduttrice e giornalista, conosciuta anche come moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, è pronta a unirsi al programma di Antonella Clerici su Rai 1. Dal pro Vai su Facebook

Antonella Clerici pronta per la nuova stagione in tv: “In Rai mi danno per scontata”; Palinsesti Rai, le novità del Prime Time: Clerici 'scansa' Maria De Filippi, speranza D'Urso, assedio a Fiorello; E' sempre mezzogiorno, l'ultima puntata di una stagione da record per Antonella Clerici: al suo posto arriva Camper, tutte le novità.

Antonella Clerici: “Gigi D’Alessio via da The Voice una doccia fredda. In Rai mi danno per scontata” - Antonella Clerici tornerà in Rai anche nella prossima stagione televisiva: "Quando nasci e cresci in un'azienda, ti danno affettuosamente per scontata" ... Segnala fanpage.it

Antonella Clerici delusa da Gigi D’Alessio, parole amare: ecco cosa è successo tra di loro - Antonella Clerici è rimasta molto delusa da Gigi D'Alessio e ha deciso di esternare tutta la sua amarezza per quanto avvenuto. Secondo donnapop.it