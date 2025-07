Chieti al via la sperimentazione una sostanza psichedelica contro la depressione

a base di psilocibina viene testata nel nostro Paese offrendo una speranza concreta a chi combatte contro la depressione resistente ai trattamenti tradizionali. Questa innovativa sperimentazione, avviata a Chieti, potrebbe rivoluzionare il modo di affrontare questa malattia, aprendo nuovi orizzonti terapeutici e portando una ventata di speranza a milioni di persone in tutta Italia. La ricerca sta per scrivere una nuova pagina nella storia della salute mentale.

C'è una nuova speranza per chi soffre di depressione che non risponde ai farmaci. Parte da Chieti una sperimentazione clinica senza precedenti in Italia, che prevede l'impiego della psilocibina, una sostanza psichedelica con potenziale effetto antidepressivo. Per la prima volta una terapia.