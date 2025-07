Trasportavano quattro migranti stipati in auto | arrestati due passeur

Due uomini moldavi sono stati arrestati nel Goriziano, vicino al valico di San Floriano del Collio, per aver trasportato illegalmente quattro migranti turchi stipati in auto. Un’operazione che evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di esseri umani. La loro azione si inserisce in un quadro più ampio di contrasto a questa piaga sociale, dimostrando come ogni intervento sia fondamentale per garantire sicurezza e legalità .

Due passeur, che trasportavano quattro cittadini turchi stipati in un’auto, sono stati arrestati lo scorso 25 giugno. È successo nel Goriziano, nei pressi del valico di San Floriano del Collio. A finire in manette due uomini di nazionalità moldava, sottoposti a controlli dal personale della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: trasportavano - quattro - stipati - auto

Immigrazione clandestina, la Polizia di frontiera arresta nove persone. Raffica di controlli al confine sloven.

Arrestati tre passeur, trasportavano migranti stipati in auto - Il Gazzettino - Nel corso di due interventi avvenuti nell'ambito dei servizi d'istituto disposti per il contrasto all'immigrazione clandestina, gli agenti del Commissariato di Polizia di San ... Segnala ilgazzettino.it

Dieci migranti stipati in auto, nascosti anche nel bagagliaio: arrestati 4 passeur - Il Gazzettino - La Polizia di Frontiera ha arrestato in flagranza di reato nel Comune di Muggia quattro favoreggiatori dell'immigrazione illegale, tutti già noti alle forze dell'ordine. ilgazzettino.it scrive