Paventi | Thuram finora determinante all’Inter Sottolineo questa sua capacità!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) Marcusè stato il mattatore della grande partita di ieri sera, venerdì 30 agosto, conclusasi per 4-0 a favore dell’Inter contro l’Atalanta. Non è mancato un elogio nei suoi confronti da parte del giornalista Andrea. LA PRESTAZIONE – Marcussi è preso sulle spalle l’Inter anche nella partita vinta per 4-0 contro l’Atalanta, dopo il rigore procurato contro il Lecce e le due reti valse il pareggio contro il Genoa. La doppietta siglata nei primi 11 minuti del secondo tempo, in occasione del match con i bergamaschi, certifica in maniera chiara il passaggio a uno status successivo da parte del francese.