Il Monopoly dei campus Dagli operai agli studenti Sesto resta un dormitorio Ai fuori sede solo un tetto

(Di sabato 31 agosto 2024) Diecimilain 9 studentati. Diecimila under25 ad abitare maxiin stile americano e monolocali che strizzano l’occhio ai vecchi residence. Diecimila under25 in una città dove un quarto della popolazione è over65.San Giovanni si candida a diventare la terra degli universitari, tra progetti già partiti, altri nel cassetto e idee futuribili. Anche Cologno Monzese ha da poco annunciato la volontà di realizzare, sul proprio territorio, uno studentato. L’hinterland sempre più vecchio, con una spesa pubblica prosciugata dai servizi sociali, sogna il cambio generazionale. E gli operatori privati - per lo più fondi stranieri - ci si buttano a capofitto. È il business del momento, soprattutto a Milano - che si prepara ad accogliere oltre 60mila- e soprattutto in epoca di Pnrr.