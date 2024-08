Guardie Giurate in presidio davanti alla sede della Prefettura di Napoli

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di sabato 31 agosto 2024) Circa 60Particolariimpegnati nei servizi di vigilanza presso gli Ospedali dei Colli hanno manifestato per evitare licenziamenti nella fase del cambio appalto. «Oggi è una giornata di lotta è in gioco il destino di operatori che garantiscono tutela, dopo tutte le aggressioni che si sono verificate in questi ultimi mesi. Come al solito siamo in un momento di dimenticanza totale, quello post Covid, dove gli ex eroi sono adesso sbattuti fuori. Parliamo di 14 esuberi e noi saremo qui finché non ci sarà un’assunzione di responsabilità da parte di tutti. Noi non lasceremo nessuno a casa».