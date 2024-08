Studenti e caro-bus ancora fumata grigia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) PERUGIA - Due settimane al via per la scuola e zero novità sugli abbonamenti degli autobus. Almeno ufficialmente. L’unica certezza è il costo che anche quest’anno per glidel capoluogo umbro sarà di 296 euro (tariffa urbana), tra i più cari in Italia. Molte le famiglie che attendono di conoscere se verrà concesso o meno il pagamento a rate: ad oggi è da escludere, anche perché chi si reca allo sportello di Busitalia paga già l’intero importo. Dalla Regione fanno sapere che c’è una trattativa in corso, ma all’apertura dei cancelli mancano 13 giorni e non sarebbe male comunicare ufficialmente cosa accadrà (probabilmente nulla). Anche il Comune nelle prossime ore ha un incontro in vista con i vertici della società che cura il tpl in Umbria.