Venezia 81 al via fan in attesa per Tim Burton e Jenna Ortega

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Adnkronos) – Prende il via oggi, 28 agosto, l'81esima edizione della Mostra del Cinema di. Un festival dai grandi numeri, con grandi star, registi e film attesissimi. Sul red carpet sfileranno Brad Pitt, George Clooney, Daniel Craig, Jude Law, Angelina Jolie, Joaquin Phoenix, Lady Gaga e Nicole Kidman. E non mancano i nostri divi