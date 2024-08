Napoli salti di gioia per Conte | quando saranno ufficiali Lukaku e McTominay

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilnon vede l’ora di completare la rosa ad Antonioe concludere definitivamente la sessione di mercato Mancano soltanto pochissimi giorni alla chiusura di un calciomercato estivo che è stato molto faticoso per tutti i club italiani. Il, per esempio, dopo aver chiuso gli arrivi di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno all’inizio, ha vissuto una fase di stallo. Negli ultimi giorni, invece, le cose si sono definitivamente sbloccate. E’ arrivato David Neres, stanno arrivando Romelue Scott. C’è attesa di capire cosa succederà con Billy Gilmour, non convocato contro il Crawley in Carabao Cup, ma con Matt O’Riley che si è infortunato dopo pochi minuti dopo un intervento di Jay Williams. Il Brighton potrebbe anche ripensarci e non vendere il suo scozzese ai partenopei.