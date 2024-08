Pressing di Urso su Acc di Termoli Mimit convoca il tavolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy inper la riconversione dello stabilimento produttivo Acc diin Gigafactory per la realizzazione di batterie. Il ministro Adolfohato per il 17 settembre alle ore 11 una riunione di aggiornamento riguardante la realizzazione della Gigafactory dida parte di Automotive Cells Company (ACC) - joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies. La riunione, che segue quella dell'11 giugno scorso, si terrà a Palazzo Piacentini, sede del, e coinvolgerà i rappresentanti delle aziende interessate facenti parte di ACC, la Regione Molise e i sindacati di categoria.