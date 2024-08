Midtjylland | sta meglio lo svedese Olsson colpito da una malattia cerebrale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Il centrocampista della nazionaleKristoffer, ricoverato in ospedale a febbraio per una rarache lo ha lasciato senza capacità motorie o verbali, è tornato a casa. Il centrocampista 29enne, tesserato per il club danese del, era svenuto in casa il 20 febbraio e ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Aarhus, da dove un mese dopo è stato trasferito in un centro di riabilitazione. Lo, che aveva riacquistato la parola e le funzioni motorie a metà aprile, ha detto tempo fa di aver intenzione di tornare a giocare, ma al momento né lui né il suo club hanno fornito una tempistica per il suo ritorno in campo.: staloda unaSportFace.