L’antichissima moneta bizantina ritrovata in Norvegia

(Di lunedì 26 agosto 2024) In un remoto angolo delle montagne norvegesi di Vestre Slidre, un’affascinante scoperta è venuta alla luce: una rarad’oro, risalente a più di mille anni fa. Questo reperto straordinario, noto come il histamenon nomisma, racconta una storia di viaggi, potere e connessioni tra culture lontane. Il histamenon nomisma era unadi peso standard introdotta nell’Impero Bizantino intorno al 960 d.C. Questa, probabilmente coniata a Costantinopoli, l’antica capitale dell’impero, è un vero gioiello numismatico. Su una faccia è raffigurata l’immagine di Gesù che tiene in mano una Bibbia, mentre sull’altra sono rappresentati i fratelli Basilio II e Costantino VII, i governatori dell’epoca. Le iscrizioni in greco e latino aggiungono un fascino ulteriore a questo capolavoro.