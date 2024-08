Bomba d’acqua su Malpensa | dirottati 27 voli allagati Terminal 2 e statale 336

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – Bufera sull’aeroporto di: gli aerei restano in cielo, in attesa che le condizioni per la discesa siano favore, o vengonoper consentire un atterraggio in sicurezza. Effetti dell’intensa ondata di maltempo che si è abbattuta oggi, lunedì 26 agosto, sul Varesotto. I viaggiatori, molti dei quali turisti di ritorno dalle ferie estive ma anche qualche “vacanziero” di settembre, sono andati incontro a importanti disagi.Sono stati 27 gli aerei che hanno dovuto cambiare destinazione d’arrivo in seguito allacon molti fulmini che ha colpito lo scalo della brughiera intorno a mezzogiorno. I velisono stati indirizzati su diversi aeroporti del Nord Italia: Linate e Orio al Serio ma anche Torino e Venezia.