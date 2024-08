Tor Bella Monaca Arrestato spacciatore con 15 dosi di cocaina

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) ROMA NOTIZIE – Giovane marocchino fermato dai Carabinieri in una piazza di spaccio di via dell’Archeologia. I Carabinieri di Torhannoun cittadino marocchino di 25 anni in una delle piazze di spaccio più attive di via dell’Archeologia. Il giovane, notato dai militari a causa del suo atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a una perquisizione personale. Durante il controllo, i Carabinieri hanno scoperto che il 25enne aveva con sé 15dipronte per essere vendute. L’uomo è stato immediatamentee condotto in caserma.