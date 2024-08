Taylor Swift rompe il silenzio dopo la cancellazione dei live di Vienna | Abbiamo pianto per dei concerti non per delle vite

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si è conclusa la leg europea dell’Eras Tour di, con la quale la cantante ha riabbracciato tutti i fan del vecchio continente, eccetto quelli di, a causa delladeiprevisti nella capitale austriaca sotto minaccia di un attacco terroristico. La voce di Midnight avrebbe dovuto esibirsi all’Ernst Happel Stadium l’8, il 9 ed il 10 agosto ma l’organizzazione dei, Barracuda Music dichiarava che “Non c’era scelta se non quella di cancellare i treper la sicurezza di tutti”. La diretta interessata non ha commentato quanto accaduto, andando avanti con gli ultimi cinque show sold out allo stadio di Wembley.