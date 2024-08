Fonti Usa | In bilico l' accordo su Gaza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 13.22 Due alti funzionari Usa e 2 israeliani si sono mostrati molto pessimisti su unper il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco a,parlando col sito Politico. "Non sappiamo se Sinwar (il nuovo capo politico di Hamas, Ndr) vuole l'. Se non lo vuole c'è la possibilità che l' Iran attacchi e la situazione degeneri",ha detto una fonte Gli Usa spingono per un vertice venerdi al Cairo, ma per uno degli israeliani "non è sicuro che il summit ci sarà. Se ci fosse, nulla di cui parlare finché Israele resta sulla sua posizione".