Chiesa Inter sempre più lontana | al Barcellona a prezzo di saldo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Non sembra esserci l’nel futuro di Federico. Per l’esterno della Juventus, infatti, il futuro si chiama. Lo riporta l’autorevole quotidiano spagnolo AS, che fornisce ulteriori dettagli suldiper il giocatore. PISTA SFUMATA – Nonostante i sogni dei tifosi dell’di averlo a disposizione se non da questa stagione, dalla prossima (con un arrivo a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto nel 2025), Federicocon ogni probabilità non vestirà il nerazzurro. La Juventus continua infatti a lavorare alla sua cessione, tanto da intensificare le operazioni che porterebbero il nazionale italiano all’estero. Nel dettaglio al, squadra che ha palesato l’esse versodopo il mancato accordo per Nico Williams dell’Athletic Bilbao.