Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 20 | 30

(Di martedì 20 agosto 2024) TRAFFICO REGOALE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA SI RALLENTA A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA UGO FOSCOLO DIREZIONE PAVONA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA OLIVELLA E VIA AURELIO SAFFI DIREZIONE VELLETRI RIMAMENDO IN VIA APPIA SEMPRE VERSO VELLETRI TRAFFICO RALLENTATO A GENZANO TRA VIA ANGELO RESTA E VIA GARIBALDI Servizio fornito da Astral