Mario Rui ha l’accordo con il San Paolo Contratto fino al 2026 Pedullà

(Di lunedì 19 agosto 2024)Rui in uscita dal Napoli: il difensore ha trovatocon il SanRui in uscita Il giornalistascrive su X: “Esclusiva:Rui hacon il Sanal 31 dicembre“. Esclusiva: #Rui hacon il #Sanal 31 dicembre— Alfredo(@AlfredoPedulla) August 19, 2024 Il Napoli vuole inserire il centrocampista Chukwuemeka nell’affare Lukaku (Tmw) Ci sono novità per la trattativa tra Napoli e Chelsea per Lukaku. Il Napoli vorrebbe inserire nell’affare il centrocampista Chukwuemeka, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto tra i 15 e i 20 milioni. Lo riporta Tuttomercatoweb: C’è una novità nell’affare che porterebbe Romelu Lukaku alla corte di Antonio Conte. Perché il Napoli avrebbe intenzione di inserire Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003, nazionale inglese.