Donna assassinata a San Candido nella notte

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 18 agosto 2024) Unaè stata uccisatra il 17 e il 18 agosto a San. L’assassinio sarebbe avvenuto in ambito familiare É in corso la caccia all’assassino di unaavvenuto. Laè stata uccisasua abitazione a San, in Alto Adige. Non si esclude che ci sia anche un’altra vittima. Come riporta La Repubblica, «è in corso una grande caccia all’uomo cheha imbracciato le armi del padre, ex guardia forestale, e ha aperto il fuoco. La Protezione civile ha emesso via radio un’allerta agli abitanti della zona di non lasciare le case». Il delitto delladi Sansarebbe avvenuto in ambito familiare. Leggi anche–> É morto Alain Delon: l’attore aveva 88 anni Intanto il killer si sarebbe barricato in un appartamento che si trova vicino al commissariato della polizia di Stato vicino la strada statale della val Pusteria.