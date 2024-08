Catanzaro-Sassuolo oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Ceravolo valevole per la prima giornata del campionato italiano di. La formazione giallorossa allenata da Fabio Caserta, dopo la grandissima annata vissuta la scorsa stagione, vuole provare a ripetersi insidiando le squadre più forti del torneo per la promozioneinA., come seguire il match Gli uomini guidati da Fabio Grosso, dal loro canto, sono reduci dall’amara retrocessione e sperano di riscattarsi subito iniziando questa nuova stagione nel migliore dei modi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 agosto alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportace.it seguirà l’evento ine fornirà diversi approfondimenti.