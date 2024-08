Sei stata un esempio Italia in lutto addio a un pezzo di storia del nostro Paese

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 17 agosto 2024)inper la scomparsa di una delle donne che èundidel. Paola Zanin Concati è morta a 76 anni il 13 agosto. Il suo nome può non dire niente, ma in realtà tutti glini sanno bene chi èla Zanin Concati, diventata famosa tra gli anni Ottanta e Novanta. Tra i messaggi di cordoglio, anche quello di Elena Lucchini, assessora lombarda originaria di Voghera. “Paola che èper molti anni presidente dell’associazione delle casalinghe è divenuta un simbolo nella nostra città grazie alla grande dedizione e alla passione con cui ha rappresentato in tanti anni la categoria delle massaie del territorio”, ha detto Lucchini. “Mamma mi ha avuta a 13 anni e mi ha abbandonata”.